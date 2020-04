Salute 665

Caltanissetta, Confcommercio: nelle attività commerciali con guanti e mascherine. Accessi regolamentati e locali puliti

La Confcommercio, nel ricordare che l'orario di chiusura in questa fase è stabilito per le 14, tranne per alimentari e farmacie, elenca le regole da seguire

Redazione

15 Aprile 2020 11:53

Con il DPCM del 10 aprile 2020 sono state autorizzate nuove categorie merceologiche. Si ricorda che l'orario di chiusura, stabilita dal Sindaco di Caltanissetta, è alle ore 14,00 tranne per quelli che vendono prodotti alimentari e farmaci.La Confcommercio ricorda che con l’entrata in vigore del DPCM del 10 APRILE 2020 sono state introdotte poi una serie di misure per gli esercizi commerciali autorizzati all’apertura:

Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale.

Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell’orario di apertura.

Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d’aria.

Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touche sistemi di pagamento.

Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale.

Uso dei guanti “usa e getta” nelle attività di acquisto, particolarmente per l’acquisto di alimenti e bevande.

Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:

attraverso ampliamenti delle fasce orarie;

per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;

per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l’accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.

Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata



Per evitare sanzioni amministrative si invita a rispettare tutte le prescrizioni.



