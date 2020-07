Attualita 2128

Caltanissetta, condotta idrica in tilt: rubinetti a secco in diversi quartieri della città

A causa di una perdita lungo la condotta, oggi rimarranno a secco le abitazioni del centro storico - Sant'Anna, Balate e Sant'Elia

Redazione

24 Luglio 2020 09:07

A causa di una perdita lungo la condotta primaria di distribuzione riscontrata in via Rosso di San Secondo, è stata interrotta questa mattina l’erogazione idrica prevista nelle zone Centro Storico-S. Anna, Centro-Balate S. Elia.Le nostre squadre di intervento sono già a lavoro per riparare il guasto e la distribuzione ritornerà regolare domani, sabato 25 luglio.



