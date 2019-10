Cronaca 294

Caltanissetta, conclusi gli interventi di risanamento del collettore fognario di via Vespri Siciliani

Per l’occasione si è scelto di intervenire sulle condotte utilizzando una metodologia innovativa, quella relining, differente rispetto a quella tradizionale dello scavo di trincea

Redazione

11 Ottobre 2019 12:55

Completati gli interventi sul collettore fognario di via Vespri Siciliani a Caltanissetta. Il progetto rientra fra i lavori di manutenzione straordinaria delle reti fognarie (ID 127 A), effettuati con fondi privati, inseriti nel Piano di investimenti 2018-2019 di Caltaqua - Acque di Caltanissetta SpA, gestore del sistema idrico integrato per il territorio della provincia di Caltanissetta.

Grazie a questo intervento il Gestore ha potuto eliminare una criticità legata alla presenza nell’area di alcune perdite causate dalla vetustà del collettore collocato a oltre 3 metri di profondità.

Per l’occasione si è scelto di intervenire sulle condotte utilizzando una metodologia innovativa, quella relining, differente rispetto a quella tradizionale dello scavo di trincea. Il metodo relining è un sistema di riparazione di canalizzazioni deteriorate che consiste nell'introduzione dall'interno della tubazione esistente di una guaina che viene fatta aderire alla condotta deteriorata e quindi fatta indurire.

Oltre a una decisa accelerazione dei tempi di esecuzione delle opere, l’utilizzo della metodologia relining ha garantito minori costi legati al mancato utilizzo di materiali, di opere di scavo e ripristino stradale, nonché un minore impatto ambientale dato dal fatto che è stato utilizzato un ristretto numero di mezzi d’opera, con consequenziale riduzione d'immissione di anidride carbonica, altri gas nocivi e polveri sottili nell’atmosfera; una diminuzione dell’inquinamento acustico e, non ultimo, nessuna necessità di precludere la circolazione veicolare e pedonale nella zona interessata dall’intervento che è tornata ad essere completamente sgombra e interamente percorribile. Un’ulteriore dimostrazione di come Caltaqua, nell’ambito del proprio programma di ammodernamento, riqualificazione e potenziamento di reti e infrastrutture a servizio del sistema idrico integrato, proceda senza perdere mai di vista la dovuta straordinaria attenzione alle esigenze della salvaguardia dell’ambiente, e la messa in atto di tecnologie avanzate alternative ai metodi tradizionali per aumentare sempre più il livello del servizio reso all’utenza.

