Concerto di Capodanno al teatro Margherita di Caltanissetta: il 4 gennaio diretta streaming sui social

Sul podio il direttore Raimondo Capizzi con l'orchestra Sinfonica del Centro Sicilia che quest'anno spegne 8 candeline

Redazione

02 Gennaio 2021 19:46

Confermato il Concerto di Capodanno al Teatro Margherita di Caltanissetta. Giunti alla sua quinta edizione è ormai un appuntamento fisso per la città e per tutto il centro Sicilia. Sul podio il direttore Raimondo Capizzi con l'orchestra Sinfonica del Centro Sicilia che quest'anno spegne 8 candeline. Il direttore artistico Capizzi quest'anno ha voluto valorizzare la traduzione italiana del concerto di Capodanno allineandosi alle produzioni dei Grandi Teatri di fama internazionale."La tradizione ci impone di dare il benvenuto al nuovo anno, e noi lo daremo giorno 4 "- annuncia Capizzi- "lorchestra Sinfonica del Centro Sicilia quest'anno compie ben 8 anni dalla sua fondazione, avevo poco più di 16 anni quando iniziammo questa avventura. In questo periodo specialmente è importante continuare a preservare l'arte che ci accomuna e fare in modo che non venga sostituita con altro."

Con la partecipazione straordinaria del soprano Liliana Aiera, del soprano Fiammetta Bellanca, del mezzo soprano Rosa Maria Chiarello, del tenore Alberto Profeta e del tenore Salvatore Bonaffini. Presenta Assunta Tirrito. Direttore Raimondo Capizzi



