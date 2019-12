Eventi 1783

Caltanissetta, commerciante spopola sul web per i suoi videoclip musicali girati in negozio

Si intitola "Natale Gluten Free" il nuovo videoclip musicale di Michele Mendola, negoziante locale operante nel settore degli alimenti senza glutine per celiaci

09 Dicembre 2019 14:45

Un piccolo ma fornitissimo negozio di alimenti senza glutine per celiaci a Caltanissetta, quello gestito da Michele Mendola, va alla ribalta sul web grazie ad iniziative musicali e “social” davvero originali: è appena uscito su YouTube, infatti, il nuovo videoclip musicale “Natale Gluten Free” girato interamente tra gli scaffali del negozio, tra panettoni e pandori, tutti rigorosamente senza glutine, e che ha visto la partecipazione sul set di musicisti, ballerine e modelle con tanto di abbigliamento natalizio e con il classico cappello di Babbo Natale.Sta riscuotendo successo anche il relativo brano musicale, scritto dal compositore messinese Giovanni Puliafito, che è già disponibile su Spotify, sui principali Digital Store e che va in onda sulla radio locale nissena .

Il commerciante Michele Mendola ha già dimostrato da tempo di avere una predilezione per questi nuovi strumenti di comunicazione digitale sui social network, è autore infatti dell’ebook “Celiachia Facile”, bestseller su Amazon, scritto per l’editore romano Giacomo Bruno.

«La scorsa estate mi sono cimentato per la prima volta nel “campo” dei video musicali con il videoclip “Estate Gluten Free”, riscuotendo molta visibilità sul web e non solo. Idealmente questo nuovo videoclip natalizio si ricollega al precedente, richiamandolo anche nel nome, che è molto simile. L’obiettivo che voglio raggiungere anche questa volta è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica locale e soprattutto i ristoratori alle esigenze di chi ha problemi legati al glutine.

Ci sono infatti molte alternative senza glutine e basta prestare la dovuta attenzione per evitare la contaminazione accidentale da glutine, per venire incontro alle esigenze di socialità dei concittadini celiaci».

Alla realizzazione del nuovo video hanno partecipato: Maria Randazzo, Nadia Quattrocchi, Silvia Quattrocchi, Carmelo Baio, Gabriella Liotta, Gandolfo Amico, Maria Rita Vitello, Cristina Gruttadauria, Ilaria Lo Presti, Agnese Anzalone, Marcello Giugno.

La regia è firmata da Angelo Gueli e dal suo assistente Maurizio Mastrosimone.



