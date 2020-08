Cronaca 848

Caltanissetta, commercializzava infiorescenze di cannabis nonostante l'obbligo di chiusura: nuovo provvedimento per un esercente

Il titolare dell’attività, in piena emergenza Covid-19, era stato sanzionato dalla Polizia di Stato

Redazione

04 Agosto 2020 11:47

I poliziotti della squadra amministrativa della Questura hanno notificato il provvedimento prefettizio che dispone la chiusura per giorni cinque di un’attività commerciale del capoluogo nisseno che commercializza infiorescenze di cannabis light. Lo scorso mese di maggio gli agenti delle volanti avevano denunciato un 48enne, sorpreso con 350 grammi di marijuana e un bilancino di precisione nell’auto. In merito al possesso della marijuana, l’uomo aveva riferito agli agenti di averla acquistata, in nero, presso un’attività che commercializza infiorescenze di cannabis in città. Al titolare dell’attività, oltre alla sanzione amministrativa, già comminata, per non aver rispettato il periodo di chiusura per le restrizioni relative il contenimento del Covid-19, con il provvedimento prefettizio, è stata sospesa l’attività per cinque giorni.

I poliziotti della squadra amministrativa della Questura hanno notificato il provvedimento prefettizio che dispone la chiusura per giorni cinque di un’attività commerciale del capoluogo nisseno che commercializza infiorescenze di cannabis light. Lo scorso mese di maggio gli agenti delle volanti avevano denunciato un 48enne, sorpreso con 350 grammi di marijuana e un bilancino di precisione nell’auto. In merito al possesso della marijuana, l’uomo aveva riferito agli agenti di averla acquistata, in nero, presso un’attività che commercializza infiorescenze di cannabis in città. Al titolare dell’attività, oltre alla sanzione amministrativa, già comminata, per non aver rispettato il periodo di chiusura per le restrizioni relative il contenimento del Covid-19, con il provvedimento prefettizio, è stata sospesa l’attività per cinque giorni.

Caltanissetta, armato di coltello si scaglia contro i genitori e ferisce la madre: denunciato

News Successiva Caltanissetta. Interrotta energia elettrica in centro storico, commercianti infuriati

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare