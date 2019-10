Cronaca 905

Caltanissetta, commemorazione in questura dei due agenti uccisi a Trieste

L'iniziativa, promossa dai poliziotti della sezione volanti, si è svolta attraverso una breve cerimonia presso il Monumento ai caduti della Polizia di Stato.

Redazione

05 Ottobre 2019 16:44

Stamattina si è svolta nel piazzale antistante la Questura una breve cerimonia commemorativa, per ricordare l’agente scelto Pierluigi Rotta e l’agente Matteo Demenego in servizio presso la Questura di Trieste, ieri vittime nell’adempimento del dovere. L’iniziativa, nata spontaneamente dai colleghi in servizio presso questo ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, è stata immediatamente condivisa dal Questore e dalle organizzazioni sindacali. E’ stato osservato un minuto di silenzio in onore dei giovani agenti assassinati, con un pensiero rivolto alle loro famiglie. Al termine, il cappellano della Polizia di Stato, padre Vincenzo Genova, assieme a tutti i partecipanti, ha recitato una preghiera per i caduti.





