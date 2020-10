Cronaca 337

Caltanissetta, commemorazione dei defunti: via Angeli interdetta alle auto, pass per i residenti

Per richiedere il pass residenti è necessario esibire patente di guida e carta di circolazione del veicolo

Redazione

29 Ottobre 2020 08:23

I residenti del quartiere Angeli possono richiedere per le vie brevi presso gli uffici della Polizia Municipale i permessi in deroga ai divieti di transito stabiliti con Ordinanza per le giornate del 31 ottobre e dell’1 e 2 novembre in occasione della commemorazione dei defunti. Lo comunica il Comando della Polizia Municipale di Caltanissetta Diego Peruga. Per richiedere il pass residenti è necessario esibire patente di guida e carta di circolazione del veicolo.

Fino al 30 ottobre le modalità d’accesso al cimitero Angeli restano invariate. Dal 31 e fino alla commemorazione dei defunti l’amministrazione comunale di Caltanissetta ha disposto un calendario in ordine alfabetico con l’obiettivo di evitare assembramenti diluendo l’afflusso di visitatori.

Sabato 31 ottobre l’accesso sarà consentito alle persone il cui cognome va dalla lettera P alla Z. Domenica 1 novembre dalla A alla G e infine lunedì 2 novembre dalla H alla O. Nel caso di famigliari accompagnatori è sufficiente che almeno uno abbia il cognome con la lettera indicata nel giorno della visita.

Oltre al divieto di transito per la via Angeli (ad eccezione dei residenti) l’amministrazione ha deciso di non effettuare il servizio di bus navetta da piazza Garibaldi per evitare assembramenti. Gli ingressi del cimitero comunale saranno presidiati dalla Polizia Municipale, dalla protezione civile e da volontari della Croce Rossa.



I residenti del quartiere Angeli possono richiedere per le vie brevi presso gli uffici della Polizia Municipale i permessi in deroga ai divieti di transito stabiliti con Ordinanza per le giornate del 31 ottobre e dell’1 e 2 novembre in occasione della commemorazione dei defunti. Lo comunica il Comando della Polizia Municipale di Caltanissetta Diego Peruga. Per richiedere il pass residenti è necessario esibire patente di guida e carta di circolazione del veicolo.

Fino al 30 ottobre le modalità d’accesso al cimitero Angeli restano invariate. Dal 31 e fino alla commemorazione dei defunti l’amministrazione comunale di Caltanissetta ha disposto un calendario in ordine alfabetico con l’obiettivo di evitare assembramenti diluendo l’afflusso di visitatori.

Sabato 31 ottobre l’accesso sarà consentito alle persone il cui cognome va dalla lettera P alla Z. Domenica 1 novembre dalla A alla G e infine lunedì 2 novembre dalla H alla O. Nel caso di famigliari accompagnatori è sufficiente che almeno uno abbia il cognome con la lettera indicata nel giorno della visita.

Oltre al divieto di transito per la via Angeli (ad eccezione dei residenti) l’amministrazione ha deciso di non effettuare il servizio di bus navetta da piazza Garibaldi per evitare assembramenti. Gli ingressi del cimitero comunale saranno presidiati dalla Polizia Municipale, dalla protezione civile e da volontari della Croce Rossa.



News Successiva Coronavirus, bollettino 28 ottobre: in provincia di Caltanissetta 41 nuovi casi e un decesso

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare