Cronaca 669

Comando Provinciale dei Carabinieri: quattro militari tra i vincitori di un concorso. Presto lasceranno Caltanissetta

I quattro carabinieri sono stati promossi Sottotenenti. Si tratta di Antonino Di Prima, Michele Di Tommaso, Roberto Emmanuele e Mario Lo Piccolo

Redazione

16 Dicembre 2019 14:23

Il 13 dicembre 2019 si è concluso il 3^ Corso Informativo per Ufficiali del Ruolo Straordinario a Esaurimento dell’Arma dei Carabinieri, che ha visto la promozione al grado di Sottotenente di 159 Luogotenenti, quali vincitori di uno specifico concorso interno per titoli ed esami. Il Comando Provinciale di Caltanissetta si è distinto a livello nazionale per aver espresso ben quattro vincitori di concorso, vale a dire i Sottotenenti Antonino DI PRIMA, Michele DI TOMMASO, Roberto EMMANUELE, Mario Giovanni LO PICCOLO, che attualmente sono a disposizione del Comando Provinciale, in attesa di raggiungere le nuove destinazioni.Nella foto il saluto del Comandante Provinciale dei Carabinieri di Caltanissetta, Colonnello Baldassare Daidone



Il 13 dicembre 2019 si è concluso il 3^ Corso Informativo per Ufficiali del Ruolo Straordinario a Esaurimento dell’Arma dei Carabinieri, che ha visto la promozione al grado di Sottotenente di 159 Luogotenenti, quali vincitori di uno specifico concorso interno per titoli ed esami. Il Comando Provinciale di Caltanissetta si è distinto a livello nazionale per aver espresso ben quattro vincitori di concorso, vale a dire i Sottotenenti Antonino DI PRIMA, Michele DI TOMMASO, Roberto EMMANUELE, Mario Giovanni LO PICCOLO, che attualmente sono a disposizione del Comando Provinciale, in attesa di raggiungere le nuove destinazioni.Nella foto il saluto del Comandante Provinciale dei Carabinieri di Caltanissetta, Colonnello Baldassare Daidone



Reddito di cittadinanza, scoperti in Sicilia altri 11 "furbetti": il sussidio verrà recocato

News Successiva Sistema Montante, Orfanello: "Nei miei confronti accuse pesantissime da parte di persone che non conoscevo"

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare