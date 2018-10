Cronaca 150

Caltanissetta, colpì con la fionda auto in sosta: 51enne nisseno condannato al pagamento di un'ammenda

L'uomo nel giugno di due anni fa, era sceso in strada, in via Re D'Italia armato di fionda e si era messo a fare il tiro a bersaglio contro alcune auto posteggiate

Redazione

25 Ottobre 2018 18:34

Condannato al pagamento di 600 euro di ammenda per aver mandato in frantumi il finestrino di una Fiat 600 parcheggiata in strada. Singolare episodio quello che ha visto protagonista il nisseno Emanuele Mangione, 51 anni, condannato per il reato di danneggiamento. L'uomo infatti nel giugno di due anni fa, era sceso in strada, in via Re D'Italia armato di fionda e si era messo a fare il tiro a bersaglio contro alcune auto posteggiate. Una di queste, la Fiat 600 appunto, aveva subito un grosso danno. A denunciare quanto accaduto alle forze dell'ordine era stato il proprietario dell'auto. La visione delle telecamere di videosorveglianza ha permesso di identificare l'autore. L'avvocato del 51enne, Sandro Valenza, aveva chiesto l'assoluzione ma oggi per l'uomo è arrivata la condanna al pagamento dell'ammenda. (Fonte Vincenzo Pane, La Sicilia)

