Cronaca 1098

Caltanissetta. Cocaina, hashish e marijuana nascoste nell'aiuola di casa: 23enne nisseno arrestato dalla polizia

Il cane della polizia Ulla, una volta vicino all'aiuola, ha cominciato a fiutare e scavare

Redazione

31 Luglio 2019 11:53

Nel pomeriggio di ieri 30 luglio, fra i quartieri del Centro Storico di questo Capoluogo, durante i servizi di controllo straordinario del territorio disposti dal Questore di Caltanissetta e finalizzati alla prevenzione e repressione del traffico di sostanze stupefacenti, gli agenti della Squadra Mobile e una unità Cinofila della Questura di Palermo, hanno tratto in arresto Riccardo Federico Ciulla 23 anni residente a Caltanissetta. Al giovane, a seguito perquisizione domiciliare, sono stati rinvenuti e sequestrati gr. 4,84 di sostanza stupefacente del tipo cocaina, gr. 208,26 di sostanza stupefacente del tipo hashish, gr. 0,4 di sostanza stupefacente del tipo marijuana, un bilancino di precisione perfettamente funzionante e la somma di euro 420,16, di cui 380,00 euro in banconote e 40,16 euro in monete, probabile provento di spaccio. Parte della sostanza stupefacente era stata occultata all’interno di un’aiuola posta in un terrazzo di proprietà dell’arrestato e rinvenuta grazie all’intervento del cane “Ulla” dell’unità cinofila, che giunta nei pressi dell'aiuola ha cominciato a fiutare e scavare. Riccardo Federico Ciulla dopo le formalità di rito è stato condotto al carcere Malaspina, così come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

Nel pomeriggio di ieri 30 luglio, fra i quartieri del Centro Storico di questo Capoluogo, durante i servizi di controllo straordinario del territorio disposti dal Questore di Caltanissetta e finalizzati alla prevenzione e repressione del traffico di sostanze stupefacenti, gli agenti della Squadra Mobile e una unità Cinofila della Questura di Palermo, hanno tratto in arresto Riccardo Federico Ciulla 23 anni residente a Caltanissetta. Al giovane, a seguito perquisizione domiciliare, sono stati rinvenuti e sequestrati gr. 4,84 di sostanza stupefacente del tipo cocaina, gr. 208,26 di sostanza stupefacente del tipo hashish, gr. 0,4 di sostanza stupefacente del tipo marijuana, un bilancino di precisione perfettamente funzionante e la somma di euro 420,16, di cui 380,00 euro in banconote e 40,16 euro in monete, probabile provento di spaccio. Parte della sostanza stupefacente era stata occultata all’interno di un’aiuola posta in un terrazzo di proprietà dell’arrestato e rinvenuta grazie all’intervento del cane “Ulla” dell’unità cinofila, che giunta nei pressi dell'aiuola ha cominciato a fiutare e scavare. Riccardo Federico Ciulla dopo le formalità di rito è stato condotto al carcere Malaspina, così come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

News Successiva Mafia e imprenditoria: blitz a Licata con sette fermi. Ci sono anche due massoni

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews