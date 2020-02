Cronaca 774

Caltanissetta, cocaina e marijuana nascoste nelle scarpe: segnalato un 37enne

Denunciato anche un trentenne che era alla guida della sua auto sotto l’effetto di stupefacenti. Il giovane si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti.

Redazione

12 Febbraio 2020 11:44

I poliziotti della sezione volanti hanno segnalato un 37enne per uso personale di sostanze stupefacenti. L’uomo, noto agli uffici di polizia, nella notte, vesto l’una, è stato controllato in centro storico in quanto, alla vista della pattuglia della Polizia di Stato, aveva accelerato l’andatura cercando di dileguarsi. Di seguito alla perquisizione personale gli agenti lo hanno trovato in possesso di 0,49 grammi di marijuana, nascosta dentro la scarpa destra, e 0,49 grammi di cocaina, nascosta in quella sinistra. Alle successive 2,15 circa in via Consultore Benintendi i poliziotti hanno fermato una Nissan Qashqai con a bordo due persone. Il conducente, un 30enne, che presentava occhi lucidi, eccessiva loquacità, pupille dilatate ed euforia, è stato invitato a sottoporsi agli accertamenti urgenti sulla persona, per il rilevamento dell’uso di stupefacenti o sostanze alcoliche. L’uomo, al quale gli agenti nel corso della perquisizione hanno trovato addosso una banconota da 10 euro arrotolata, solitamente usata per sniffare sostanze stupefacenti, essendosi rifiutato di sottoporsi agli accertamenti, è stato denunciato alla locale Procura della Repubblica. Gli agenti nella giornata di ieri hanno rilevato anche 13 infrazione al codice della strada: 3 per uso di cellulare alla guida, 5 per guida senza patente al seguito, 3 per mancata revisione del mezzo e 2 per divieto di sosta.

