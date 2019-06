Cronaca 2122

Caltanissetta, cocaina e hashish in casa: padre e figlio denunciati per spaccio. Il padre anche per furto di energia elettrica

La polizia, durante una perquisizione nella loro abitazione del quartiere Angeli, ha trovato circa 250 grammi di sostanza da taglio e 1200 euro in contanti

Redazione

20 Giugno 2019 09:56

I poliziotti della sezione volante hanno denunciato in stato di libertà due nisseni, padre e figlio, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il solo padre anche per furto aggravato di energia elettrica. Ieri mattina, una pattuglia della Polizia di Stato, nel corso di servizi finalizzati alla prevenzione e repressione del traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, ha eseguito una perquisizione domiciliare in un’abitazione del quartiere Angeli del capoluogo. All’interno dell’immobile i poliziotti hanno trovato e sequestrato alcune dosi di cocaina, frammenti di hashish, un bilancino di precisione, carta di alluminio, un taglierino e un coltello intrisi di cocaina, circa 250 grammi di polvere bianca, verosimilmente utilizzata quale sostanza da taglio, e la somma in contanti di milleduecento euro. Nel corso della perquisizione gli agenti hanno notato la manomissione del contatore dell’energia elettrica. L’intervento di tecnici dell’Enel ha confermato il furto di energia.



