Cronaca 2288

Caltanissetta, cocaina anche nel frullatore: 27enne arrestato dalla polizia

Al giovane, che è stato condotto al Malaspina, durante la perquisizione, sono stati trovati 126 grammi di cocaina

Redazione

18 Dicembre 2020 09:35

Nella mattinata di ieri 17 dicembre, personale della Polizia di Stato, a seguito di attività di indagine, ha tratto in arresto nella flagranza del reato per detenzione ai fini dello spaccio di sostanza stupefacente, il nisseno Lorenzo Michele Pennino, 27 anni, con precedenti di Polizia. Durante la perquisizione personale successivamente estesa all’autovettura, all’abitazione e a dei locali in suo uso, sono stati rinvenuti e sequestrati gr. 126 di sostanza stupefacente del tipo cocaina, un frullatore da cucina verosimilmente intriso della medesima sostanza e un bilancino elettronico di precisione.Dopo le formalità di rito PENNINO Lorenzo Michele, difeso dall’Avvocato Ernesto Maria Brivido del Foro di Caltanissetta, è stato associato presso la locale Casa Circondariale, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.



