Cronaca 596

Caltanissetta, cittadino segnala: "Area dell'ex Ente Zolfi abbandonata e a rischio incendi. Nel 2012 tre palazzine furono evacuate"

Pubblichiamo di seguito la segnalazione di un cittadino residente a Santa Barbara

Redazione

31 Maggio 2020 17:13

Come ogni anno, purtroppo mi ritrovo a dover segnalare il completo stato di abbandono in cui versa l'area dell'Ex Ente Zolfi Italiana sita in Via Xiboli al Villaggio Santa Barbara fraz. di Caltanissetta, per ricordare che a confine con la predetta area vi sono tre palazzi abitati da 24 famiglie ivi compresa la mia che in data 12/07/2012 sono state costrette ad evacuare le abitazioni a causa di un forte incendio propagatosi all'interno di quest'area che ha raggiunto le facciate delle palazzine fino ai piani terzi, alcune fra queste abitazioni hanno subito danni e sono ancora in attesa di risarcimento, palese è stata la causa dell'incendio e cioè la grave disattenzione nel rispetto dell’Ordinanza Sindacale che obbliga privati ed Enti pubblici alla pulizia degli spazi verdi che, ove per tempo eseguita, ridurrebbe il rischio del propagarsi degli incendi. Oggi come ieri nulla è cambiato, piuttosto sono peggiorate le condizioni, il rischio di incendio a mio giudizio è altissimo e la presenza di zecche e topi lede la salute e l'incolumità dei cittadini, Confido in Voi e in Vs. gentile riscontro per prevenire quanto già accaduto,e che ha danneggiato gli abitanti della zona



Gaetano Faraci



Via E. Fermi, 6



93100 Caltanissetta (CL)

Come ogni anno, purtroppo mi ritrovo a dover segnalare il completo stato di abbandono in cui versa l'area dell'Ex Ente Zolfi Italiana sita in Via Xiboli al Villaggio Santa Barbara fraz. di Caltanissetta, per ricordare che a confine con la predetta area vi sono tre palazzi abitati da 24 famiglie ivi compresa la mia che in data 12/07/2012 sono state costrette ad evacuare le abitazioni a causa di un forte incendio propagatosi all'interno di quest'area che ha raggiunto le facciate delle palazzine fino ai piani terzi, alcune fra queste abitazioni hanno subito danni e sono ancora in attesa di risarcimento, palese è stata la causa dell'incendio e cioè la grave disattenzione nel rispetto dell’Ordinanza Sindacale che obbliga privati ed Enti pubblici alla pulizia degli spazi verdi che, ove per tempo eseguita, ridurrebbe il rischio del propagarsi degli incendi. Oggi come ieri nulla è cambiato, piuttosto sono peggiorate le condizioni, il rischio di incendio a mio giudizio è altissimo e la presenza di zecche e topi lede la salute e l'incolumità dei cittadini, Confido in Voi e in Vs. gentile riscontro per prevenire quanto già accaduto,e che ha danneggiato gli abitanti della zona



Gaetano Faraci



Via E. Fermi, 6



93100 Caltanissetta (CL)

Coronavirus, in Sicilia un solo positivo in più, altri 13 guariti e un deceduto

News Successiva Rider e caporalato digitale, l'inchiesta della Procura di Milano tocca anche Caltanissetta

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare