Caltanissetta, cittadino invalido al 100% indignato: "Segnalata la presenza di buche ma nessuno interviene"

"Se l'amministrazione non provvederà entro i 30 giorni previsti - scrive - sarà fatto un esposto in Procura"

Redazione

21 Ottobre 2019 11:37

In data 09/10/2019 ho presentato un’istanza all’Amministrazione Comunale di Caltanissetta, ha come oggetto:” Segnalazione strada comunale gravemente dissestata” Protocollo n.102752 .Indirizzata all’Assessore con delega ai Lavori Pubblici Dott. Marcello Frangiamone, al Presidente della II^ Commissione Consiliare al Sig. Sindaco del Comune di Caltanissetta Dott. Roberto Gambino,L’estremo pericolo creato da tante buche venutasi a creare sul tratto di strada gravemente dissestata tra la Via Petrarca e Via Giovanni Boccaccio. Da premettere che il sottoscritto è invalido civile al 100% (L. 5 febbraio 1992 n. 104). Ogni giorno, su una sedia a rotelle accompagnato dal padre attraversa le strade sopracitate per raggiungere l’automobile parcheggiata nel posto riservato ai disabili rischiando di cadere e farsi davvero male, come già è accaduto in passato. Chiedendo con urgenza un intervento dell’Amministrazione Comunale per rifare l’asfalto. Ad oggi non ho avuto nessuna risposta. Ricordo all’Assessore Dott. Marcello Frangiamone, al Presidente della II^ Commissione Consiliare, al Sig. Sindaco del Comune di Caltanissetta Dott. Roberto Gambino, qualora la Pubblica Amministrazione non proceda a fornire la risposta entro i trenta giorni previsti dalla Legge 241/1990 si può inoltrare un esposto dalla Procura della Repubblica competente per territorio.





Cordialità





Calogero Jonathan Amato, Giurista





