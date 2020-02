Attualita 544

Caltanissetta, cittadino indignato: "Al mercato del sabato impossibile pagare tramite Pos"

Pubblichiamo di seguito una nota inviata da un nostro lettore

Redazione

10 Febbraio 2020 09:14

"Sabato mattina - scrive Roberto Talluto - mi sono recato al mercatino per fare un po di spesa di generi alimentari. Quasi tutti i commercianti presenti non accettano pagamenti tramite POS.In particolare in due macellerie ambulanti ho ordinato alcuni tagli di carne per un totale di euro 75,00 nella prima ed euro 42,00 nella seconda macelleria. Entrambe hanno rifiutato il pagamento con il mio bancomat,accampanto scuse quali mancanza di linea,POS dimenticato,malfunzionamento del POS. Ora,nonostante il POS sia obbligatorio dal 2012, non tutti gli esercenti ne fanno uso. Dal 1 luglio 2020, tuttavia, entreranno in vigore le sanzioni. Qualora un esercente rifiuti il pagamento tramite POS, infatti, sono state previste due multe. La prima sanzione, di valore fisso, sarà pari a 30 euro. La seconda, che si aggiunge alla prima per rispettare il principio di proporzionalità della sanzione, avrà un valore del 4% rispetto al valore della transazione negata al cliente.Bene, ho fatto presente ai vigili urbani che stazionano al mercatino quanto successo,ma non si sono neanche disturbati di accertare la mia segnalazione chiedendomi solamente di avere pazienza ed andare a fare il prelievo di contanti. Che dire?"

