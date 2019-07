Attualita 1214

Caltanissetta, cittadina segnala: "Tempi infiniti per il rilascio e il rinnovo della carta d'identità"

Pubblichiamo di seguito la lettera inviata da una nostra lettrice che ha segnalato i disagi per chi deve richiedere alcuni documenti

Redazione

30 Luglio 2019 15:38

Scrivo per segnalarvi gli enormi disagi che da settimane interessano "l'ufficio" del rilascio/rinnovo delle carte d'identità. Tralasciando gli interminabili tempi di prenotazione (all'incirca 2/3 mesi) per poter avere la tessera, ciò che davvero lascia sbigottiti è l'incompetenza con cui ancora una volta ci troviamo nuovamente a scontrarci in quanto a lavorare si trova solo un'impiegata e due portinai che sorvegliano il buon andamento della fila. Capite bene come tutto abbia del ridicolo. L'ufficio apre alle 9 di mattina e chiude alle 12, ma solo con un computer: come pensano di fare con 25 persone?

Aggiungo inoltre che chiunque abbia urgenza (tipo partenze imminenti o rinnovo di altra documentazione) e non può aspettare i tempi di prenotazione, è costretto a presentarsi dalle 6 di mattina circa per poter fare la fila da "non prenotati" e stare nella speranza che qualcuno non si presenti. Ci raccontiamo la favola per cui un'amministrazione digitalizzata sia trasparente e soprattutto veloce, ma così non sembra. Moltissime persone si presentano giornalmente senza sapere dell'esistenza di un sistema di prenotazione. Ancora una volta mancata informazione e poca competenza sono all'ordine del giorno.

