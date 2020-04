Attualita 225

Caltanissetta, Cisl: "Derrate alimentari per i più piccoli e presidi sanitari donati all'associazione mamme in rete"

L'iniziativa è stata promossa dalla Slp Cisl. L'associazione è gestita dalla parrocchia San Luca guidata da padre Alfonso Cammarata

30 Aprile 2020 17:44

Come avviene da diversi anni ormai, l’SLP CISL, unisce al suo naturale ruolo di sindacato attento e vigile alla difesa dei diritti dei lavoratori, anche quello di occuparsi compatibilmente alle proprie disponibilità e competenze anche della solidarietà nei confronti dei più deboli.In occasione di questo momento di grande difficoltà sanitaria e conseguentemente economica, abbiamo pensato di rendere un po’ meno gravoso questo periodo a chi ha più bisogno di noi, ed è per questo che abbiamo pensato di devolvere derrate alimetari per la prima infanzia e presidi sanitari alla Associazione “Mamme in rete” gestita dalla Parrocchia S. Luca di Caltanissetta alla cui guida vi è l’instancabile Padre Alfonso Cammarata. Tale associazione si occupa di aiutare le mamme che non possono acquistare quanto può servire ai propri figli da 0 a 3 anni.



