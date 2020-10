Cronaca 8928

Caltanissetta, chiuso ristorante cinese: un dipendente è risultato positivo

Il locale resterà chiuso fino al completamento dell'indagine epidemiologica

Rita Cinardi

12 Ottobre 2020 10:43

Un dipendente del ristorante cinese "Momotaro" di Caltanissetta è risultato positivo al coronavirus. Ieri sera la Polizia Municipale è intervenuta all'interno del locale di via Guastaferro per dare esecuzione al provvedimento d'urgenza emesso dall'Asp. Il locale resterà chiuso fino al completamento dell'indagine epidemiologica. Il resto dei dipendenti resterà in isolamento fino a quando non sarà ottenuto il risultato dei tamponi. La Polizia Municipale ha notificato l'ordinanza di chiusura al proprietario e l'obbligo di quarantena a tutti i dipendenti.

