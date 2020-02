Politica 276

Caltanissetta, chiuso lo stadio Tomaselli. "Caltanissetta Protagonista" chiede spiegazioni

Il gruppo consiliare ha presentato un'interrogazione con la quale chiede all'amministrazione in che maniera intenda intervenire

05 Febbraio 2020 11:26

I componenti del gruppo consiliare "Caltanissetta Protagonista" Giovanna Mulè, Michele Giarratana e Salvatore Petrantoni, vista l'improvvisa e inopinata chiusura dello Stadio Pian del Lago, avendo appreso che tale chiusura e' dovuta a motivi di sicurezza a causa delle precarie condizioni della guaina che copre la tribuna e considerando che questi problemi sorgono ogni qualvolta ci sono pessime condizioni climatiche, visto che gia' in passato erano stati effettuati interventi su tale copertura, hanno presentato un'interrogazione al sindaco Roberto Gambino. "Caltanissetta Protagonista " chiede di sapere se realmente i pericoli insorgono quando c'e' vento e piove per cui si rende necessario chiudere immediatamente l'impianto, se questa condizione oltre che comica se non ridicola non sia da neutralizzare con procedure d'urgenza,e quali iniziative si stanno prevedendo per la ristrutturazione dell'intero impianto, che fine ha fatto il finanziamento per il rifacimento del manto, che tipo di gestione ha in mente per rendere lo stadio finalmente fruibile e funzionale, quali sono i tempi che l'Amministrazione immagina per attuare quanto sopra chiesto e con quali risorse finanziarie si intende intervenir



