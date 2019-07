Attualita 241

Caltanissetta, Chiara Curcuruto eletta rappresentante distrettuale dei Club Interact Sicilia e Malta

Lo scopo del club è quello di formare alla leadership i ragazzi, finalizzando la loro attività al servizio per le comunità locali e per la pace nel mondo

Redazione

13 Luglio 2019 10:21

Sabato 13 Luglio , durante un’assemblea a Villa Isabella che vedrà riuniti oltre 100 ragazzi da tutta la Sicilia e da Malta, la nissena Chiara Curcuruto verrà eletta rappresentante distrettuale dei club Interact di Sicilia e Malta .L’Interact è il club giovanile del Rotary e accoglie ragazzi di età compresa tra i 12 e i 18 anni.

Lo scopo del club è quello di formare alla leadership i ragazzi, finalizzando la loro attività al servizio per le comunità locali e per la pace nel mondo.

Il club Interact accoglie circa oltre 20 mila nel mondo ed in Sicilia è presente con 32 club e oltre 450 soci.

L’ambito riconoscimento premia un lungo impegno nell’associazione: Chiara è diventata socia dell'lnteract Club Caltanissetta nel luglio 2014.

Durante l'anno sociale 2015/2016 ha ricoperto la carica di consigliere nel direttivo del Club; negli anni successivi ha ricoperto le cariche di Prefetto di Club e di Segretario di club.

Eletta Presidente del Club Caltanissetta per l'Anno Interactiano 2018/2019, ha svolto tale incarico con grande impegno e con apprezzabili risultati, lasciando tracce sensibili dell'operato dell'lnteract nel territorio : durante il suo anno interactiano ha realizzato services a favore degli studenti di famiglie meno abbienti di Caltanissetta, donando delle borse di studio per l’acquisto di libri di testo, e a favore dei bambini del reparto pediatrico dell’Ospedale S.Elia, donando copertine e corredini per i bambini meno fortunati.

Chiara si avvicenda alla guida del distretto Interact 2110 alternandosi a Maria Virginia Pitari, brillante studentessa di Augusta .

Il programma dell’anno di Chiara vede la realizzazione di services nei principali campi d’azione rotariani.

Soddisfazione del Governatore del Distretto 2110 del Rotary Valerio Cimino e del Presidente del Club di Caltanissetta Tiziana Amato che da subito hanno affiancato e sostenuto Chiara nell’organizzazione dei principali progetti da realizzare.





Sabato 13 Luglio , durante un’assemblea a Villa Isabella che vedrà riuniti oltre 100 ragazzi da tutta la Sicilia e da Malta, la nissena Chiara Curcuruto verrà eletta rappresentante distrettuale dei club Interact di Sicilia e Malta .L’Interact è il club giovanile del Rotary e accoglie ragazzi di età compresa tra i 12 e i 18 anni.

Lo scopo del club è quello di formare alla leadership i ragazzi, finalizzando la loro attività al servizio per le comunità locali e per la pace nel mondo.

Il club Interact accoglie circa oltre 20 mila nel mondo ed in Sicilia è presente con 32 club e oltre 450 soci.

L’ambito riconoscimento premia un lungo impegno nell’associazione: Chiara è diventata socia dell'lnteract Club Caltanissetta nel luglio 2014.

Durante l'anno sociale 2015/2016 ha ricoperto la carica di consigliere nel direttivo del Club; negli anni successivi ha ricoperto le cariche di Prefetto di Club e di Segretario di club.

Eletta Presidente del Club Caltanissetta per l'Anno Interactiano 2018/2019, ha svolto tale incarico con grande impegno e con apprezzabili risultati, lasciando tracce sensibili dell'operato dell'lnteract nel territorio : durante il suo anno interactiano ha realizzato services a favore degli studenti di famiglie meno abbienti di Caltanissetta, donando delle borse di studio per l’acquisto di libri di testo, e a favore dei bambini del reparto pediatrico dell’Ospedale S.Elia, donando copertine e corredini per i bambini meno fortunati.

Chiara si avvicenda alla guida del distretto Interact 2110 alternandosi a Maria Virginia Pitari, brillante studentessa di Augusta .

Il programma dell’anno di Chiara vede la realizzazione di services nei principali campi d’azione rotariani.

Soddisfazione del Governatore del Distretto 2110 del Rotary Valerio Cimino e del Presidente del Club di Caltanissetta Tiziana Amato che da subito hanno affiancato e sostenuto Chiara nell’organizzazione dei principali progetti da realizzare.





News Successiva Il parrucchiere nisseno Emanuel Greco al grande evento di Dolce e Gabbana

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews