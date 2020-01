Cronaca 874

Caltanissetta. Centro per migranti di Pian del Lago, nuovo rinvio sul futuro dei lavoratori

Russo Introito (Cisl): "Si cerca di creare confusione, subito un tavolo in Prefettura"

Redazione

27 Gennaio 2020 15:41

Futuro dei lavoratori del centro per migranti di Pian del Lago: a rischio l’accordo sull’assunzione di tutto il personale in servizio, i sindacati chiedono la convocazione di un tavolo prefettizio urgente.La richiesta è stata avanzata oggi da Fp Cgil, Fp Cisl, Uil Fpl, UilTemp, Flaica Club, Snalv Confsal al termine di un incontro svoltosi all’Assessorato regionale della Famiglia e delle Politiche sociali e del lavoro, durante il quale non si è presentata la società “San Filippo Neri", che ha chiesto almeno 12 giorni per ogni possibile confronto sulle procedure di organizzazione del personale da impiegare nel nuovo appalto. Un rinvio, per i sindacati, che non può essere accettato.



“Abbiamo chiesto il rinvio del tavolo di trattativa in Prefettura – spiega il segretario generale della Cisl Fp delle province di Agrigento, Caltanissetta ed Enna Floriana Russo Introito - a garanzia di tutti i lavoratori che ad oggi operano nel centro. La trattativa non può chiudersi prima che tutti i dipendenti siano correttamente collocati garantendo loro un posto di lavoro dignitoso nel rispetto delle unità lavorative che l’appalto prevede sia per il Cara che per il Cpr. Nonostante ‘Essequadro’, infatti, si sia aggiudicata, assieme ad altre aziende, l’appalto in ambedue i centri - continua Russo Introito - vogliamo che la gestione del personale venga considerata separatamente e che non si faccia un unico calderone. Questo per evitare che si possa cercare di creare confusione per ottenere la contrazione delle ore lavorate. Assicurare le unità previste dalla norma - conclude Russo Introito - garantisce la sicurezza oltre che l’affidabilità del Centro, mentre assicurare le tutele normative e contrattuali per tutti i lavoratori ha, invece, ripercussioni dirette sulla tenuta sociale di una città agli ultimi posti in Italia per offerte di lavoro”.



Futuro dei lavoratori del centro per migranti di Pian del Lago: a rischio l’accordo sull’assunzione di tutto il personale in servizio, i sindacati chiedono la convocazione di un tavolo prefettizio urgente.La richiesta è stata avanzata oggi da Fp Cgil, Fp Cisl, Uil Fpl, UilTemp, Flaica Club, Snalv Confsal al termine di un incontro svoltosi all’Assessorato regionale della Famiglia e delle Politiche sociali e del lavoro, durante il quale non si è presentata la società “San Filippo Neri", che ha chiesto almeno 12 giorni per ogni possibile confronto sulle procedure di organizzazione del personale da impiegare nel nuovo appalto. Un rinvio, per i sindacati, che non può essere accettato.



“Abbiamo chiesto il rinvio del tavolo di trattativa in Prefettura – spiega il segretario generale della Cisl Fp delle province di Agrigento, Caltanissetta ed Enna Floriana Russo Introito - a garanzia di tutti i lavoratori che ad oggi operano nel centro. La trattativa non può chiudersi prima che tutti i dipendenti siano correttamente collocati garantendo loro un posto di lavoro dignitoso nel rispetto delle unità lavorative che l’appalto prevede sia per il Cara che per il Cpr. Nonostante ‘Essequadro’, infatti, si sia aggiudicata, assieme ad altre aziende, l’appalto in ambedue i centri - continua Russo Introito - vogliamo che la gestione del personale venga considerata separatamente e che non si faccia un unico calderone. Questo per evitare che si possa cercare di creare confusione per ottenere la contrazione delle ore lavorate. Assicurare le unità previste dalla norma - conclude Russo Introito - garantisce la sicurezza oltre che l’affidabilità del Centro, mentre assicurare le tutele normative e contrattuali per tutti i lavoratori ha, invece, ripercussioni dirette sulla tenuta sociale di una città agli ultimi posti in Italia per offerte di lavoro”.



Caltanissetta, 31 grammi di cocaina nascosta in macchina: 26enne arrestato dalla polizia

News Successiva Controlli della Polizia di Stato a Caltanissetta: elevate 17 multe, rinvenuta droga e un mezzo rubato

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare