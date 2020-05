Cronaca 507

Caltanissetta, centro comunale di raccolta: da domani accesso tutti i giorni, anche la domenica

Per ridurre tempi di attesa ed evitare assembramenti si potrà accedere previa prenotazione telefonica

Redazione

27 Maggio 2020 19:20

Da domani, giovedì 28 maggio, il Centro Comunale di Raccolta di contrada Cammarella non avrà restrizioni di orario, né limitazioni di conferimento. Per ridurre i tempi di attesa ed evitare eventuali assembramenti, in applicazione alle disposizioni della Fase 2 della pandemia COVID-19, gli utenti potranno accedere al CCR solo previa prenotazione telefonica (numero verde Dusty 800 164 722, oppure 0934.584709 attivo dal lunedì al sabato, negli orari 9-13, 15-17).

Il CCR sarà accessibile tutti i giorni dal lunedì al sabato (dalle 9.00 alle 13.00 ed anche dalle 14.00 alle 17.00), e la domenica mattina dalle 9.00 alle 13.00. Potranno essere conferite tutte le frazioni: carta/cartone, plastica, vetro/alluminio, rifiuti ingombranti, Raee e farmaci scaduti.



TERMOSCANNER ALL’INGRESSO E MISURE DI SICUREZZA:

All’ingresso del CCR, gli utenti dovranno sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea tramite Termoscanner: passaggio necessario che garantisce il rispetto delle norme di sicurezza in tempi ridotti.

Dusty garantirà:

ü la presenza di disinfettante per l’igienizzazione delle mani e il controllo degli ingressi per evitare qualsivoglia forma di assembramento;

ü per velocizzare le operazioni di conferimento, sarà realizzata una seconda linea di accesso con postazione dotata di computer e bilancia per la pesatura delle frazioni.



Gli utenti dovranno:

ü mantenere la distanza corporea non inferiore ad un (1) metro;

ü indossare obbligatoriamente i dispositivi individuali di protezione (mascherine e guanti);

ü attendere il proprio turno, rimanendo all’interno del proprio veicolo a motore spento, fino a che l’utente precedente non abbia completato le operazioni di scarico e si è distanziato.



