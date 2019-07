Attualita 326

Caltanissetta, censimento Istat 2019. Ancora cinque giorni per presentare le istanze per 22 rilevatori e 2 coordinatori

Tra i compiti del rilevatore vi è la raccolta di informazioni e dati presso le famiglie assegnate e nel rispetto delle istruzioni fornite dall'Istat con metodologie d'accesso informatico

Redazione

10 Luglio 2019 14:57

Ancora cinque giorni di tempo, fino alle ore 12 del 15 luglio 2019, per la presentazione delle istanze del bando per 2 coordinatori e 22 rilevatori per il censimento Istat 2019 bandito dal Comune di Caltanissetta. Si tratta del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni al quale il Comune di Caltanissetta è chiamato a partecipare con una selezione campionaria di famiglie.Il nuovo bando pubblicato nella pagina “Bandi di concorso” della sezione “Amministrazione trasparente” del portale web del Comune di Caltanissetta serve ad aggiornare le graduatorie per consentire la presentazione di nuove istanze o l'aggiornamento della documentazione da parte di coloro che sono già inseriti in graduatoria. Tra i requisiti necessari (che in forma estesa è possibile consultare nel bando) vi sono il diploma di scuola superiore e la conoscenza dei più diffusi strumenti informatici.

Tra i compiti del rilevatore vi è la raccolta di informazioni e dati presso le famiglie assegnate e nel rispetto delle istruzioni fornite dall'Istat con metodologie d'accesso informatico. Tra i compiti del coordinatore vi sono la partecipazione agli incontri formativi, la collaborazione con l'ufficio censimento del Comune e il monitoraggio del sistema di gestione delle indagini predisposto dall'Istat. A emanare il bando, pubblicato in data 3 luglio 2019 anche sulla homepage del sito web del Comune, il dirigente dell'ufficio comunale Censimento, Diego Peruga, unitamente al responsabile, Giuseppe Arcarese. Le domande possono pervenire brevi manu all'ufficio protocollo del Comune, attraverso posta raccomandata (fa fede la data del timbro di ricezione) ovvero tramite Pec all'indirizzo protocollo@pec.comune.caltanissetta.it (con firma digitale). Per tutti i dettagli sulla presentazione della domanda e per i moduli di presentazione della stessa, compreso il modello di curriculum da allegare, si rimanda al sito web del Comune di Caltanissetta.



