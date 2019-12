Eventi 40

Caltanissetta, celebrato all'istituto "Russo" il Giorno del Ringraziamento: presenti ragazzi da tutto il mondo

L'iniziativa rientra nell'ambito dello Scambio Giovani del Rotary, che vede ogni anno migliaia di studenti frequentare per un anno, un'analoga scuola superiore

Redazione

02 Dicembre 2019 16:53

Un incontro veramente coinvolgente quello che si è svolto lo scorso sabato nell’aula magna dell’Istituto “Luigi Russo” diretto dalla professoressa Maria Rita Basta. Si tratta dello Scambio Giovani del Rotary, che vede ogni anno migliaia di studenti meritevoli di tutto il mondo vivere un’esperienza unica frequentando per un anno un’analoga scuola superiore, in un altro paese del mondo, per migliorare le proprie conoscenze linguistiche e per imparare a destreggiarsi, lontani dalle proprie famiglie, in ambienti diversi da quelli a cui sono abituati. Presenti la Presidentessa del Rotary Club di Caltanissetta e San Cataldo architetto Tiziana Amato, la Presidentessa della competente Commissione Distrettuale Sicilia- Malta professoressa Orsola Cacicia, la Dirigente Scolastica Irene Collerone, Delegata del Rotary Club per lo Scambio Giovani, nonché madre di tre ragazzi che hanno svolto con ottimi riscontri l’esperienza di studio all’estero. Ma la presenza più significativa è stata quella di una ventina di meravigliosi ragazzi provenienti da tutte le parti del mondo che in questo momento stanno frequentando il quarto anno nelle scuole superiori della Sicilia, riunitisi in quella data per festeggiare, insieme al RC di Caltanissetta e quello di San Cataldo con il presidente Gaetano Mancuso, il Giorno del ringraziamento. In sala anche alcuni genitori testimoni dello Scambio che hanno raccontato la propria esperienza personale ed incoraggiato gli studenti e genitori del Russo presenti, desiderosi di conoscere il programma di scambio, e fugato eventuali dubbi. Alla fine dell’incontro la professoressa Orsola Cacicia, che ha presentato agli intervenuti il programma in modo chiaro ed esaustivo, ha risposto alle domande inerenti allo scambio di alunni e genitori

Un incontro veramente coinvolgente quello che si è svolto lo scorso sabato nell’aula magna dell’Istituto “Luigi Russo” diretto dalla professoressa Maria Rita Basta. Si tratta dello Scambio Giovani del Rotary, che vede ogni anno migliaia di studenti meritevoli di tutto il mondo vivere un’esperienza unica frequentando per un anno un’analoga scuola superiore, in un altro paese del mondo, per migliorare le proprie conoscenze linguistiche e per imparare a destreggiarsi, lontani dalle proprie famiglie, in ambienti diversi da quelli a cui sono abituati. Presenti la Presidentessa del Rotary Club di Caltanissetta e San Cataldo architetto Tiziana Amato, la Presidentessa della competente Commissione Distrettuale Sicilia- Malta professoressa Orsola Cacicia, la Dirigente Scolastica Irene Collerone, Delegata del Rotary Club per lo Scambio Giovani, nonché madre di tre ragazzi che hanno svolto con ottimi riscontri l’esperienza di studio all’estero. Ma la presenza più significativa è stata quella di una ventina di meravigliosi ragazzi provenienti da tutte le parti del mondo che in questo momento stanno frequentando il quarto anno nelle scuole superiori della Sicilia, riunitisi in quella data per festeggiare, insieme al RC di Caltanissetta e quello di San Cataldo con il presidente Gaetano Mancuso, il Giorno del ringraziamento. In sala anche alcuni genitori testimoni dello Scambio che hanno raccontato la propria esperienza personale ed incoraggiato gli studenti e genitori del Russo presenti, desiderosi di conoscere il programma di scambio, e fugato eventuali dubbi. Alla fine dell’incontro la professoressa Orsola Cacicia, che ha presentato agli intervenuti il programma in modo chiaro ed esaustivo, ha risposto alle domande inerenti allo scambio di alunni e genitori

News Successiva Realizzato a Caltanissetta un "presepe al buio": sarà inaugurato nella giornata dedicata alla disabilità

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare