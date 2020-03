Cronaca 8382

Caltanissetta, c'è la terza vittima per coronavirus: muore in terapia intensiva un sancataldese

Si aggrava dunque il bilancio delle vittime nella nostra provincia. L'uomo era ricoverato in terapia intensiva

Rita Cinardi

26 Marzo 2020 21:29

Terzo morto per coronavirus questa sera a Caltanissetta. Si tratta di un paziente di San Cataldo di 67 anni che era ricoverato da qualche giorno nel reparto di terapia intensiva Covid-19 dedicato ai pazienti con coronavirus. In serata l'uomo, che aveva altre patologie, cardiopatia e ipertensione, si è aggravato improvvisamente ed è deceduto. Si tratta della terza vittima in provincia di Caltanissetta. Il primo deceduto, il biologo nisseno di 58 anni si è registrato l'11 marzo, il secondo, il medico di 69 anni di Riesi, pochi giorni fa.

