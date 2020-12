Cronaca 1689

Caltanissetta, casi di coronavirus in Medicina al Sant'Elia: stop ai ricoveri nel reparto

Al momento dunque i pazienti che necessitano di ricovero in medicina saranno smistati in altri reparti o in altre strutture ospedaliere

Redazione

17 Dicembre 2020 14:52

In questi giorni non sarà possibile effettuare ricoveri al reparto di Medicina Interna dell'ospedale Sant'Elia. Secondo quanto appreso dalla redazione di Seguo News all'interno del reparto si sarebbero verificati alcuni casi di covid-19 tra personale e pazienti ricoverati. Al momento dunque i pazienti che necessitano di ricovero in medicina saranno smistati in altri reparti o in altre strutture ospedaliere. Nei prossimi giorni saranno effettuati nuovi tamponi a pazienti e personale sanitario. Secondo indiscrezioni sembrerebbe che il contagio sia partito da un familiare di un paziente ricoverato.

In questi giorni non sarà possibile effettuare ricoveri al reparto di Medicina Interna dell'ospedale Sant'Elia. Secondo quanto appreso dalla redazione di Seguo News all'interno del reparto si sarebbero verificati alcuni casi di covid-19 tra personale e pazienti ricoverati. Al momento dunque i pazienti che necessitano di ricovero in medicina saranno smistati in altri reparti o in altre strutture ospedaliere. Nei prossimi giorni saranno effettuati nuovi tamponi a pazienti e personale sanitario. Secondo indiscrezioni sembrerebbe che il contagio sia partito da un familiare di un paziente ricoverato.

Coronavirus, in provincia di Caltanissetta 4 morti nelle ultime 24 ore. I positivi in più sono 22 e 5 i nuovi ricoverati

News Successiva Dopo 108 giorni liberati i 18 pescatori di Mazara del Vallo sequestrati in Libia: Conte e Di Maio a Bengasi

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare