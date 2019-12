Eventi 263

Caltanissetta. Casa Rosetta, la Comunità alloggio per malati di Aids compie 25 anni: per l'occasione si terrà un convegno

Si tratta della seconda comunità che ha sede a Partinico, mentre la prima si trova a Caltanissetta. Tema del convegno "La cura"

Redazione

13 Dicembre 2019 18:32

Si compiono in questi giorni 25 anni dalla fondazione da parte di Casa Rosetta della sua seconda comunità alloggio per ammalati di Aids che ha sede a Partinico (la prima ha sede a Caltanissetta) e per celebrare l’evento lunedì 16 dicembre si terrà un convegno che sarà anche l’inaugurazione dell’anno accademico per la sezione di Partinico del corso di laurea in scienze dell’educazione e della formazione che Casa Rosetta tiene in convenzione con la Pontificia Università Auxilium (il corso si tiene anche a Caltanissetta, dov’è stato inaugurato il 28 novembre). L’evento del 16 dicembre avrà luogo nel Centro S. Pio X di Partinico - che ospita in due distinti edifici sia la comunità alloggio per ammalati di Aids intitolata al beato Padre Pino Puglisi, sia il corso di laurea – ed è anche collegato con la Giornata mondiale per la lotta contro l’Aids, che è stata celebrata l’1 dicembre. La relazione/prolusione sul tema “La cura” sarà tenuta dal prof. Roberto Cauda, ordinario di malattie infettive nell’università cattolica del Sacro Cuore di Roma e direttore dell’istituto di clinica di malattie infettive. Altri relatori saranno il giornalista scientifico Carmelo Nicolosi (“La comunicazione mediatica”), la docente di neuropsicologia nell’università cattolica di Milano Maria Caterina Silveri (“Aspetti neuropsicologici”), il responsabile di “Casa Puglisi” Giuseppe Bonomo (“La formazione di professionisti al servizio di persone con disagio”). Il convegno sarà aperto da una introduzione del presidente di Casa Rosetta, Giorgio De Cristoforo, e da un intervento dell’arcivescovo di Monreale, mons. Michele Pennisi.







Si compiono in questi giorni 25 anni dalla fondazione da parte di Casa Rosetta della sua seconda comunità alloggio per ammalati di Aids che ha sede a Partinico (la prima ha sede a Caltanissetta) e per celebrare l’evento lunedì 16 dicembre si terrà un convegno che sarà anche l’inaugurazione dell’anno accademico per la sezione di Partinico del corso di laurea in scienze dell’educazione e della formazione che Casa Rosetta tiene in convenzione con la Pontificia Università Auxilium (il corso si tiene anche a Caltanissetta, dov’è stato inaugurato il 28 novembre). L’evento del 16 dicembre avrà luogo nel Centro S. Pio X di Partinico - che ospita in due distinti edifici sia la comunità alloggio per ammalati di Aids intitolata al beato Padre Pino Puglisi, sia il corso di laurea – ed è anche collegato con la Giornata mondiale per la lotta contro l’Aids, che è stata celebrata l’1 dicembre. La relazione/prolusione sul tema “La cura” sarà tenuta dal prof. Roberto Cauda, ordinario di malattie infettive nell’università cattolica del Sacro Cuore di Roma e direttore dell’istituto di clinica di malattie infettive. Altri relatori saranno il giornalista scientifico Carmelo Nicolosi (“La comunicazione mediatica”), la docente di neuropsicologia nell’università cattolica di Milano Maria Caterina Silveri (“Aspetti neuropsicologici”), il responsabile di “Casa Puglisi” Giuseppe Bonomo (“La formazione di professionisti al servizio di persone con disagio”). Il convegno sarà aperto da una introduzione del presidente di Casa Rosetta, Giorgio De Cristoforo, e da un intervento dell’arcivescovo di Monreale, mons. Michele Pennisi.







Il ritorno di Emma Dante a Caltanissetta con Extra Moenia, un frenetico mosaico di scene di vita quotidiana sui ritmi della tarantella

News Successiva "Natale in rosa" a Caltanissetta. Appuntamento domani con due giovani musiciste

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare