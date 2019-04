Caltanissetta, Casa Famiglia Rosetta si prepara ad accogliere la Santa Pasqua. In 14 oggi riceveranno la Cresima

Eventi 258

Redazione

06 Aprile 2019 12:36

Terapia e Spiritualità, due cardini dell’Associazione “Casa Famiglia Rosetta”, che in questi giorni di preparazione alla Santa Pasqua si concentra sulla formazione spirituale. Il percorso spirituale è fortemente legato al percorso terapeutico, attraverso le riflessioni promosse dal gruppo di catechesi all’interno delle comunità terapeutiche fondate da padre Vincenzo Sorce.In questi giorni, in tutte le strutture e le realtà dell’Associazione si stanno svolgendo degli incontri con i seminaristi della diocesi di Agrigento, incontri di preparazione spirituale rivolti a tutti gli ospiti delle comunità e al personale che vi opera.

Oggi pomeriggio 6 aprile, nel corso della consueta celebrazione della Messa prefestiva presso la comunità terapeutica “Terra Promessa” della Associazione “Casa Famiglia Rosetta” sarà somministrato il Sacramento della Cresima a 14 residenti ospiti della comunità, che hanno completato il percorso di formazione e la catechesi all’interno del programma terapeutico. Una delle ragazze riceverà il Sacramento del Battesimo unitamente a quello della Cresima.

A celebrare la Santa Messa sarà il Cardinale Paolo Romeo, che nel corso della celebrazione dedicherà un breve momento alla benedizione di un albero di quercia che verrà posato in memoria di don Vincenzo Sorce.

Terapia e spiritualità sono dunque, ancora una volta, indissolubilmente legate nell’operato dell’Associazione. Come lo stesso don Vincenzo ha scritto nel suo libro “Giocarsi la vita per Dio o per il denaro. Spiritualità e terapia per i giocatori d’azzardo”: «…ogni ambito può sempre essere attraversato dalla notte e sempre può registrare la vittoria della luce», parole che fanno comprendere l’importanza di un vissuto di spiritualità nel contesto terapeutico, dove l’uomo è al tempo stesso destinatario e protagonista della terapia.



