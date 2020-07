Eventi 442

Caltanissetta, cartellone ricco di eventi per il ricordare i 160 anni dalla nascita dello scultore Michele Tripisciano

La Pro Loco, il Comitato di Quartiere Santa Croce e l'Istituto Superiore di Studi Musicali "V. Bellini" presentano l'evento "Auguri Maestro"

Redazione

12 Luglio 2020 20:05

La Pro Loco di Caltanissetta, il Comitato di Quartiere Santa Croce e l'Istituto Superiore di Studi Musicali "V. Bellini" presentano l'evento "Auguri Maestro", in occasione del 160° anniversario della nascita dello scultore Michele Tripisciano, grande scultore nisseno. Gli eventi previsti si terranno domani, lunedì 13 Luglio in Piazzetta Tripisciano, secondo il seguente programma:- Dalle ore 10.30: Presentazione opera inedita a cura dell'Arch. Giuseppe Saggio (sarà possibile vedere l'opera anche nel pomeriggio) e mostra dell'artista Mauro Fornasero. Il CIRS (centro di formazione professionale) presenterà le proprie attività.

- Ore 17.30 mostra statica del Vespa Club;

- Ore 18.30 apposizione della corona d'alloro al busto di Tripisciano;

- Ore 19.00 sorteggio delle mascherine "Visit Caltanissetta" realizzate da With Love Marta;

- Ore 19.30 "Bellini Saxophone Quartet.

La cittadinanza è invitata a partecipare nel rispetto della normativa vigente sul distanziamento sociale e sull'uso di mascherina.





