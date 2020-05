Eventi 59

Caltanissetta, cantanti e attori del Teatro Stabile organizzano un concerto online: il pubblico potrà assistere da casa

Un ricco panorama musicale che va da Domenico Modugno a Gianni Morandi, da Carosone a Claudio Baglioni, da Tony Renis a Renato Zero e tanti altri

Redazione

09 Maggio 2020 11:44

Domenica 10 Maggio alle ore 18,00 per l’ottavo appuntamento con la Rassegna ONLINE denominata “RASSEGNA ( TI ) DEVI RESTARE A CASA” promossa dal Teatro Stabile Nisseno con la direzione artistica di Giuseppe Speciale sarà di scena la musica. Per l’ottavo appuntamento saranno di scena i cantanti e gli attori del Teatro Stabile Nisseno che per l’occasione hanno preparato per il numeroso pubblico virtuale dei social il 1° Concerto Online di musica leggera rigorosamente registrato da casa.Un’ora e mezza di canzoni cantate da Arialdo Giammusso, Ilenia Giammusso e Ivano Cereda, intervallate da note frasi teatrali scelte da Francesco Miceli e recitate da Giuseppe Speciale, Giovanni Speciale, Salvina Fama, Ilaria Giammusso e Giuseppe Minnella. Il montaggio dei video e tutta la parte tecnica è stata curata da Roberta Speciale e Francesco Cereda.

Un ricco panorama musicale che va da Domenico Modugno a Gianni Morandi, da Carosone a Claudio Baglioni, da Tony Renis a Renato Zero e tanti altri.

Un concerto con canzoni molto conosciute che il pubblico da casa ne siamo sicuri canterà insieme a noi. Con la speranza di poterci riabbracciare, baciare e stringerci le mani al più presto nei teatri e nelle piazze italiane.

La Rassegna Online sta riscuotendo un notevole successo. Oramai la gente aspetta l’appuntamento settimanale con il teatro o con la musica. Nel canale youtube del Teatro Stabile Nisseno settimanalmente si registrano centinaia di persone per poter assistere allo spettacolo della settimana.

L’appuntamento quindi è per Domenica 10 Maggio alle ore 18,00 con il canale YOUTUBE del Teatro Stabile Nisseno. E ricordate di restare a casa. “ANDRA’ TUTTO BENE”



