Caltanissetta. Cani randagi nel quartiere Balate, cittadini protestano: "Impossibile correre o camminare"

Tanti coloro che in questi giorni stanno riprendendo a fare attività fisica dopo mesi di isolamento forzato

Rita Cinardi

22 Maggio 2020 12:52

Piovono le lamentele dei cittadini a causa di un branco di cani randagi che da qualche giorno sta rendendo la vita impossibile a chi vuole fare jogging o semplicemente una passeggiata nel quartiere Balate. "Si tratta di cani aggressivi - ci segnala un cittadino - ho cercato di farlo presente al sindaco e agli agenti della Polizia Municipale ma non si è mosso nulla. Tra l'altro al momento non si può andare al parco Dubini dove era bello fare attività fisica in assoluta tranquillità. Spero che grazie agli organi di stampa la situazione possa essere attenzionata da chi di competenza". Tanti coloro che in questi giorni stanno riprendendo a fare attività fisica dopo mesi di isolamento forzato. Ma al momento l'unico posto dove si può trovare un po' di tranquillità è Pian del Lago, nulla da fare per il parco Dubini e adesso anche per il quartiere Balate.

