Cronaca 284

Caltanissetta, cane randagio investito da auto a tutta velocità. A soccorrerlo il cliente di una pizzeria

Un altro cane ferito è stato soccorso alle prime ore dell’alba dallo stesso veterinario in via Cinnirella

Redazione

03 Agosto 2020 21:38

Tempi duri per i poveri cani nisseni. Dopo la storia del pinscher, abbandonato in balcone dai padroni e morto poche ore dopo, che ha commosso tutta Italia, ne arrivano altre due altrettanto tristi. Verso mezzanotte in viale Stefano Candura, nei pressi di una pizzeria, un’auto, che con tutta probabilità stava procedendo ad alta velocità, ha investito un cane randagio. Il conducente non si è fermato per soccorrere l’animale e si è allontanato col proprio mezzo. A soccorre la povera bestia rimasta esanime sul ciglio della strada un cliente della pizzeria che ha sentito il forte urto provenire dalla strada e i guaiti del cane ferito. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia e il veterinario convenzionato con il canile comunale che ha prestato le cure all’animale ricoverandolo nella struttura pubblica. Un altro cane ferito è stato soccorso alle prime ore dell’alba dallo stesso veterinario in via Cinnirella. A segnalare l’animale ferito sul ciglio della strada un’abitante della zona che sentiva i lamenti della povera bestia. Non si conoscono le cause del ferimento e anche in questo caso la bestiola è stata ricoverata nel canile comunale.

Tempi duri per i poveri cani nisseni. Dopo la storia del pinscher, abbandonato in balcone dai padroni e morto poche ore dopo, che ha commosso tutta Italia, ne arrivano altre due altrettanto tristi. Verso mezzanotte in viale Stefano Candura, nei pressi di una pizzeria, un’auto, che con tutta probabilità stava procedendo ad alta velocità, ha investito un cane randagio. Il conducente non si è fermato per soccorrere l’animale e si è allontanato col proprio mezzo. A soccorre la povera bestia rimasta esanime sul ciglio della strada un cliente della pizzeria che ha sentito il forte urto provenire dalla strada e i guaiti del cane ferito. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia e il veterinario convenzionato con il canile comunale che ha prestato le cure all’animale ricoverandolo nella struttura pubblica. Un altro cane ferito è stato soccorso alle prime ore dell’alba dallo stesso veterinario in via Cinnirella. A segnalare l’animale ferito sul ciglio della strada un’abitante della zona che sentiva i lamenti della povera bestia. Non si conoscono le cause del ferimento e anche in questo caso la bestiola è stata ricoverata nel canile comunale.

Finge malore e violenta una 95enne che lo accoglie in casa: giovane arrestato

News Successiva In arrivo a Caltanissetta altri 370 migranti, rinforzi da esercito e polizia. Il sindaco: "Così non va"

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare