Cronaca 326

Caltanissetta. Caduta calcinacci al cimitero Angeli: chiuso l'accesso ad alcune sezioni

Nella struttura cimiteriale sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno rimosso alcuni laterizi

Redazione

29 Novembre 2019 10:29

A causa della caduta di calcinacci da alcune porzioni di solaio, la direzione del cimitero Angeli ha disposto la chiusura al pubblico per motivi di sicurezza di alcune sezioni interessate dal fenomeno. L'accesso è vietato nelle sezioni di loculi comunali 325 e 326, nelle sezioni che ospitano i bambini ai numeri 327, 328, 329 e 330 e nelle sezioni 331 e 332. Nella struttura cimiteriale sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno rimosso alcuni laterizi per evitare altri distacchi dal solaio disponendo il divieto d'accesso al pubblico. I tecnici del Comune sono al lavoro per rimuovere le parti pericolanti e mettere in sicurezza l'area in modo da consentire al più presto la riapertura delle sezioni.

