Caltanissetta, cade l'intonaco mentre stanno pranzando: una donna trasportata in ospedale

E' accaduto oggi pomeriggio intorno alle 14 in un appartamento dell'Istituto Autonomo Case Popolari di via De Cosmi

Rita Cinardi

02 Marzo 2020 18:09

Cade l'intonaco mentre stavano pranzando e due donne rimangono lievemente ferite. E' accaduto oggi pomeriggio intorno alle 14 in un appartamento dell'Istituto Autonomo Case Popolari di via De Cosmi. Mamma e figlia stavano pranzando quando, improvvisamente, alcuni pezzi d'intonaco si sono staccati dal soffitto colpendo la prima alla testa e la seconda sulla spalla. Sul posto, poco dopo, contattati da altri due componenti della famiglia, sono intervenuti i vigili del fuoco, tecnici del Comune, polizia e operatori del 118. Soltanto la donna colpita alla testa è stata trasportata, in codice verde traumatico, al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia. Per l'altra donna non è stato necessario. A causare la caduta dell'intonaco sarebbe stata probabilmente una infiltrazione del solaio.





