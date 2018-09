Cronaca 1977

Caltanissetta, cade dalla moto: donna di 56 anni ricoverata in prognosi riservata

La donna è stata condotta al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia dove sono state riscontrate fratture multiple

01 Settembre 2018 20:02

Incidente autonomo oggi pomeriggio intorno alle 14.30 sulla Ss640 dir, la strada che porta verso Pietraperzia, poco prima della galleria. Una donna tedesca di 56 anni, in viaggio di piacere in Sicilia, era a bordo della sua moto quando ad un tratto, per cause ancora in corso di accertamento, è caduta dal mezzo in corsa. La donna è stata condotta al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia dove sono state riscontrate fratture multiple. Adesso si trova ricoverata in prognosi riservata. Il marito, che viaggiava a bordo di un altro moto, si sarebbe accorto solo dopo diverse centinaia di metri di quanto era successo. Sul posto è arrivata la polizia per ricostruire l'accaduto. (FOTO ARCHIVIO)



