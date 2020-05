Cronaca 4691

Caltanissetta, cade da un albero mentre raccoglie nespole: muore qualche ora dopo in pronto soccorso

Sul posto è intervenuta la polizia contattata dai parenti dell'uomo che adesso vogliono risposte su quanto accaduto

Rita Cinardi

28 Maggio 2020 20:21

Tragedia nel pomeriggio al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia dove un uomo, giunto intorno a mezzogiorno per una caduta è morto qualche ora dopo. Si tratta di Michele Di Graci, 73 anni nisseno. L'uomo, secondo una prima ricostruzione, si era arrampicato su un albero in un terreno nel quartiere Angeli per raccogliere nespole quando improvvisamente è caduto. Subito è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia dove è giunto a mezzogiorno. I medici avrebbero eseguito tutti gli esami diagnostici come da protocollo. Nel pomeriggio però le sue condizioni si sono improvvisamente aggravate. I medici hanno tentato di rianimare il 73enne che però è morto. Sul posto è intervenuta la polizia contattata dai parenti dell'anziano che adesso vogliono capire cosa è accaduto.

