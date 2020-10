Cronaca 143

Caltanissetta. Branco di cani randagi staziona in via degli Orti, i residenti: "Siamo stanchi adesso basta"

Ormai per i residenti di via degli Orti quel branco è diventato un vero e proprio incubo: la notte non si dorme e di giorno rischiano di essere aggrediti di continuo

Redazione

01 Ottobre 2020 17:44

Di giorno dormono, rincorrono i residenti, e lasciano i loro bisognini ovunque, la sera abbaiano disturbando il sonno di chi sta riposando. Una situazione ormai insostenibile. Così l'hanno definita i residenti di un condominio di via degli Orti alle prese con un branco di circa 10 cani randagi che ormai da tempo stazionano sotto i portici di un edificio abitato da decine di inquilini. "Prima i cani erano tre - raccontano i residenti - dopodiché, grazie all'interessamento degli agenti della Polizia Municipale e del servizio veterinario, che si sono rivelati sempre disponibili, in più di una occasione, erano stati accalappiati e portati in canile. Da qualche giorno ce ne ritroviamo 10. Sappiamo del regolamento comunale che prevede la sterilizzazione e la reimmissione sul territorio dei cani randagi, ma a noi cittadini chi ci garantisce? Ormai chi abita in questo palazzo non può fare più nemmeno uscire il proprio cane che viene aggredito dal branco. I randagi abbaiano e hanno anche cercato di aggredirci. La notte non possiamo dormire perché abbaiano di continuo. Di giorno stazionano qui e sporcano le aiuole che facciamo pulire a nostre spese". Insomma i residenti di via degli Orti sono stanchi e non escludono, qualora la situazione non dovesse risolversi, di fare un esposto.

