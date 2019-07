Cronaca 2057

Caltanissetta, bloccata fuga di gas in via Turati. Le famiglie evacuate rientrano accompagnate dai vigili del fuoco

Riparata la falla nella tubazione, i residenti stanno rientrando nelle proprie abitazioni seguendo le indicazioni dei vigili del fuoco

Redazione

23 Luglio 2019 14:07

E' stata bloccata nella tarda mattinata di oggi la fuga di gas in via Turati che ha comportato l'evacuazione di quattro palazzine ai numeri civici 225, 227, 229 e 88. Un tubo della conduttura del gas era stato tranciato accidentalmente durante i lavori di scavo per la posa della fibra ottica.Fin dalle prime ore del mattino sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'area con l'ausilio della polizia municipale che ha coadiuvato le operazioni di sgombero.

Sul posto si sono recati il sindaco, Roberto Gambino, insieme al prefetto Cosima Di Stani per monitorare le condizioni di sicurezza e le operazioni di assistenza alle famiglie, sopratutto gli anziani. E' intervenuta la protezione civile comunale con l'ausilio della Croce rossa di Caltanissetta, presente con il presidente Nicolò Piave e una squadra di volontari che hanno rifocillato le famiglie fornendo pronta assistenza ai soggetti più vulnerabili.

Riparata la falla nella tubazione, i residenti stanno rientrando nelle proprie abitazioni seguendo le indicazioni dei vigili del fuoco che verificano le condizioni di sicurezza casa per casa con l'impiego degli strumenti di rilevamento del gas.



E' stata bloccata nella tarda mattinata di oggi la fuga di gas in via Turati che ha comportato l'evacuazione di quattro palazzine ai numeri civici 225, 227, 229 e 88. Un tubo della conduttura del gas era stato tranciato accidentalmente durante i lavori di scavo per la posa della fibra ottica.Fin dalle prime ore del mattino sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'area con l'ausilio della polizia municipale che ha coadiuvato le operazioni di sgombero.

Sul posto si sono recati il sindaco, Roberto Gambino, insieme al prefetto Cosima Di Stani per monitorare le condizioni di sicurezza e le operazioni di assistenza alle famiglie, sopratutto gli anziani. E' intervenuta la protezione civile comunale con l'ausilio della Croce rossa di Caltanissetta, presente con il presidente Nicolò Piave e una squadra di volontari che hanno rifocillato le famiglie fornendo pronta assistenza ai soggetti più vulnerabili.

Riparata la falla nella tubazione, i residenti stanno rientrando nelle proprie abitazioni seguendo le indicazioni dei vigili del fuoco che verificano le condizioni di sicurezza casa per casa con l'impiego degli strumenti di rilevamento del gas.



Gela, scontro in via Venezia: auto ferma la corsa dei vigili del fuoco

News Successiva Caltanissetta, grossa fuga di gas in via Turati: evacuate due palazzine. Sul posto le forze dell'ordine

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews