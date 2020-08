Cronaca 5838

Caltanissetta, bimba investita da un'auto: trasportata al Sant'Elia in codice rosso

La bimba sarebbe rimasta incastrata sotto l'autovettura per questo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco

09 Agosto 2020 11:16

Una bimba di 6 anni è stata investita in via Luigi Monaco da una Lancia Y che procedeva verso viale della Regione. La bimba era insieme allo zio quando è stata travolta dall'auto condotta da un uomo di 73 anni. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri. La bimba sarebbe rimasta incastrata sotto l'autovettura. Dopo essere stata tirata fuori dai vigili del fuoco è stata condotta in ospedale da un'ambulanza del 118 in codice rosso.++Aggiornamento: dai primi esami eseguiti in pronto soccorso non sembrerebbe in condizioni critiche. Sarà tenuta comunque in osservazione.

