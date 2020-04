Cronaca 5365

Caltanissetta, il "Caffè Bella" preso di mira dai malviventi nella notte: ma i ladri vanno via senza soldi

I carabinieri stanno acquisendo i filmati delle telecamere per risalire agli autori del danneggiamento

Redazione

13 Aprile 2020 12:52

Ignoti malviventi nella notte sono entrati all'interno dello storico "Caffè Bella" in viale Conte Testasecca. Prima avrebbero utilizzato una mazza per sfondare la porta vetrina poi, una volta dentro, hanno preso il registratore di cassa. All'interno però, avrebbero trovato solo poche monete per un totale di due euro o poco più. Il bar è infatti chiuso ormai da un mese. A chiamare i carabinieri, intervenuti sul posto questa mattina, il proprietario del locale. Adesso saranno visionate le telecamere per risalire agli autori.

