Caltanissetta. Bancarelle su spazi non autorizzanti: 27 commercianti multati al mercatino

Ai commercianti viene contestata l’esposizione di merce con banchetti o carrelli posizionati in aggiunta a quelli relativi al parcheggio assegnato

Redazione

19 Febbraio 2020 21:00

Sono ventisette i commercianti multati al mercatino del sabato di via Ferdinando I per aver occupato suolo pubblico in misura maggiore rispetto allo spazio autorizzato.Ognuno di loro dovrà pagare una multa pari a 86 euro più 10 di spese di notifica. I verbali emessi sabato mattina sono stati vistati oggi dal comandante della Polizia Municipale Diego Peruga. Ai commercianti viene contestata l’esposizione di merce con banchetti o carrelli posizionati in aggiunta a quelli relativi al parcheggio assegnato.La Polizia municipale è impegnata settimanalmente al mercato del sabato con dieci unità di personale che presidiano gli incroci di via Costa, via Don Minzoni, via Pertini e via Ferdinando I. A questi si aggiungono tre agenti dell’annona e una pattuglia dedicata al controllo della viabilità di zona. Un’altra pattuglia della municipale è presente il pomeriggio per garantire che le operazioni di pulizia da parte degli operatori Dusty avvengano in sicurezza con il transito veicolare aperto.



