Caltanissetta, azienda organizza asta di beneficenza: per partecipare basta mettere un commento su Facebook

I fondi raccolti verranno devoluti alla lotta contro il coronavirus. Si partecipa commentando il lotto scelto

Redazione

27 Aprile 2020 11:44

La Dlf macchine, azienda nissena che si occupa della vendita, noleggio e assistenza macchinari industriali e movimento terra, nonchè di assistenza e riparazione con officina mobile, organizza un’asta di beneficenza per raccogliere fondi da devolvere in favore alla lotta al coronavirus. I prodotti messi in asta sono stati omaggiati dalla Dlf, e l’intero ricavato verra devoluto totalmente in beneficenza.Partecipare è semplicissimo, basta collegarsi alla nostra VETRINA FACEBOOK e commentare (o mandarci un messaggio) con la vostra offerta il “LOTTO” che avete scelto, oppure cliccare nei link sotto per vedere tutti i prodotti in asta.

✅ LOTTO 1: CATERPILLAR 323 🇮https://www.facebook.com/commerce/products/3451817101498466/

✅ LOTTO 2: CATERPILLAR 259D

https://www.facebook.com/commerce/products/3882903285117414/

✅ LOTTO 3: POLO + CAPPELLO CATERPILLAR https://www.facebook.com/commerce/products/2851587041624411/

✅TUTTI I LOTTI

https://www.facebook.com/pg/dlfmacchine/shop/?ref=page_internal

Chi entro il 3 Maggio avrà fatto l’offerta migliore si aggiudicherà i prodotti e l'intera somma verrà devoluta in beneficenza. Per qualsiasi dubbio o segnalazione potete contattarci tramite messanger, al numero 3272011761 o scrivere a marketing@dlfmacchine.it





