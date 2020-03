Cronaca 8586

Caltanissetta, avvocato positivo al coronavirus: è in isolamento domiciliare

Ha partecipato all'ultima udienza in tribunale il 5 marzo, mentre il tampone ha dato esito positivo il 17

Redazione

23 Marzo 2020 18:35

Un avvocato penalista di Caltanissetta è risultato positivo al tampone per il coronavirus. A darne notizia la Corte d'Appello di Caltanissetta con una nota inviata ad Asp e Prefettura. Il professionista è risultato positivo al tampone il 17 marzo ed è stato in tribunale durante un'udienza del 5 marzo. L'avvocato è in isolamento domiciliare visto che presenta sintomi lievi.

