Cronaca 10992

Caltanissetta, avvistati operatori 118 con dispositivi di protezione: e i cittadini diffondono le foto sul web

In tempi di coronavirus, rassicurano i sanitari, è normale vedere operatori del 118 con tuta e dispositivi di protezione

Rita Cinardi

03 Marzo 2020 16:17

Avvistati nella tarda mattinata da diversi cittadini nisseni alcuni operatori del 118 con i dispositivi di protezione per il personale sanitario previsti dalle direttive ministeriali per "casi sospetti" di coronavirus. In pochi minuti sui social e sul web hanno fatto il giro della città le foto degli operatori che entrano in un condominio. All'interno, a quanto pare, una persona appena rientrata dalla Lombardia che, avendo dei sintomi influenzali, è stato sottoposto, come da prassi e in via precauzionale, al tampone per il coronavirus. Allo stato infatti non si tratta di una persona affetta da coronavirus ma di un semplice "caso sospetto". L'uomo, ha evitato di recarsi in pronto soccorso, contattando con senso di responsabilità il 118 che è intervenuto a domicilio. Ma i cittadini presi dal panico hanno fatto girare le foto del condominio sui social senza tenere minimamente in considerazione la privacy del paziente. In tempi di coronavirus, rassicurano i sanitari, è normale vedere operatori del 118 con tuta e dispositivi di protezione e questo non deve indurci a violare la privacy altrui.

