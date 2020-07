Cronaca 921

Caltanissetta, autoarticolato in fiamme: densa colonna di fumo sulla statale 626

Sul posto due mezzi dei vigili del fuoco di Caltanissetta e un ulteriore mezzo inviato da Enna

Rita Cinardi

28 Luglio 2020 14:52

Un mezzo pesante, per cause ancora in corso di accertamento, ha preso fuoco intorno alle 14.30 mentre percorreva la Ss626 Caltanissetta-Gela, al km 7, all'altezza di contrada Capodarso. A quanto pare il conducente sarebbe riuscito a mettersi in salvo dopo essersi accorto delle fiamme che uscivano dal mezzo. Si tratta di un autoarticolato con cella frigorifera che stava trasportando bibite e liquidi in contenitori di plastica. Per questo motivo si è sollevata una densa nube di fumo visibile a diversi chilometri dal luogo dell'incidente. Sul posto due mezzi dei vigili del fuoco di Caltanissetta e un ulteriore mezzo inviato da Enna. Il tir è rimasto quasi interamente distrutto dalle fiamme. (Foto Seguo News)



Un mezzo pesante, per cause ancora in corso di accertamento, ha preso fuoco intorno alle 14.30 mentre percorreva la Ss626 Caltanissetta-Gela, al km 7, all'altezza di contrada Capodarso. A quanto pare il conducente sarebbe riuscito a mettersi in salvo dopo essersi accorto delle fiamme che uscivano dal mezzo. Si tratta di un autoarticolato con cella frigorifera che stava trasportando bibite e liquidi in contenitori di plastica. Per questo motivo si è sollevata una densa nube di fumo visibile a diversi chilometri dal luogo dell'incidente. Sul posto due mezzi dei vigili del fuoco di Caltanissetta e un ulteriore mezzo inviato da Enna. Il tir è rimasto quasi interamente distrutto dalle fiamme. (Foto Seguo News)



News Successiva Secondo ricovero per coronavirus in poche ore a Caltanissetta: è l'autista di pullman positivo al tampone

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare