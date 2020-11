Cronaca 1986

Caltanissetta, lasciano auto nel posto per i disabili e vanno a fare la spesa: multati dalla polizia

Un cittadino diversamente abile ha attirato l'attenzione della polizia che in quel momento stava transitando da via Due Fontane

Rita Cinardi

21 Novembre 2020 13:31

Multe in via Due Fontane nel posteggio del centro commerciale per alcuni "furbetti" che avevano posteggiato le loro auto negli spazi riservati ai disabili. E' stato proprio un cittadino disabile che vedendo transitare la Smart della polizia, in dotazione alla Questura di Caltanissetta, ha fatto notare quanto stava accadendo. Diversi automobilisti avevano occupato i posti riservati ai diversamente abili per poi recarsi tranquillamente a fare acquisti. Gli agenti delle volanti a quel punto hanno multato gli automobilisti indisciplinati ai quali, oltre la sottrazione di 2 punti dalla patente, è stata comminata la sanzione di 87 euro più la rimozione forzata del mezzo. Un problema che si ripete quotidianamente e frutto della mancanza di rispetto delle regole da parte di molti cittadini che abusano di spazi riservati per evitare di fare qualche passo a piedi.

