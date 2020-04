Cronaca 866

Caltanissetta, perde il controllo dell'auto e si ribalta in via Messina

A lavorare alla dinamica dell'incidente la Polizia Municipale intervenuta sul posto con le altre forze dell'ordine

Rita Cinardi

28 Aprile 2020 17:17

Spettacolare incidente oggi pomeriggio intorno alle 16 in via Messina. Un uomo era alla guida della sua auto,una Fiat Stilo, quando ha perso il controllo del mezzo che si è prima schiantato contro la ringhiera per poi capovolgersi. Sul posto sono intervenuti carabinieri, polizia e vigili del fuoco per un primo intervento e la regolazione della viabilità. E' stato contattato anche il 118, e poco dopo è arrivata un'ambulanza, ma il conducente della Fiat Stilo sarebbe uscito miracolosamente illeso ed è stato medicato sul posto. A lavorare alla dinamica dell'incidente, che al momento resta incomprensibile, la Polizia Municipale intervenuta con le altre forze dell'ordine. (Foto Seguo News)

