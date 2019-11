Cronaca 1531

Caltanissetta, auto in fiamme nella notte: il proprietario se ne accorge e prova a spegnere il rogo

Una volta spento l'incendio è stato effettuato un sopralluogo dal quale sarebbe emersa la natura dolosa del rogo

Rita Cinardi

26 Novembre 2019 09:15

Auto in fiamme nella notte in via Mazzini. A fuoco una fiat 500 di proprietà di un operaio straniero di 40 anni. L'uomo è stato svegliato dai vicini che, intorno a mezzanotte, avevano visto il veicolo avvolto dalle fiamme. Subito il quarantenne è sceso armato di secchi d'acqua per provare a spegnere il rogo. Nel frattempo sono stati allertati i vigili del fuoco e la polizia giunti poco dopo sul posto. Una volta spento l'incendio è stato effettuato un sopralluogo dal quale sarebbe emersa la natura dolosa del rogo. Indagini in corso della polizia.

